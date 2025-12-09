"Staccali tutti" la challenge per ripulire Roma da adesivi e cartelli abusivi

AGI - Roma si mobilita per la legalità e la cura degli spazi pubblici, nei confronti di un problema che da anni affligge la Capitale: i cartelli e gli sticker abusivi che tappezzano la Città Eterna. Proprio per contrastare questo fenomeno, i cittadini e volontari possono prendere parte a una vera e propria competizione finalizzata a proteggere i beni comuni: la 'challenge', già attiva e aperta a tutti, invita chiunque a rimuovere adesivi e cartelli abusivi e a documentare il proprio intervento sui social taggando @retakeroma e utilizzando l'hashtag #staccalitutti. Un'azione semplice e capillare che contrasta una forma di degrado urbano legata non solo all'illegalità di chi affigge questi materiali, ma anche a un sistema più ampio di irregolarità e reati nello smaltimento dei rifiuti. 🔗 Leggi su Agi.it

