Staccali tutti la challenge per ripulire Roma da adesivi e cartelli abusivi
AGI - Roma si mobilita per la legalità e la cura degli spazi pubblici, nei confronti di un problema che da anni affligge la Capitale: i cartelli e gli sticker abusivi che tappezzano la Città Eterna. Proprio per contrastare questo fenomeno, i cittadini e volontari possono prendere parte a una vera e propria competizione finalizzata a proteggere i beni comuni: la 'challenge', già attiva e aperta a tutti, invita chiunque a rimuovere adesivi e cartelli abusivi e a documentare il proprio intervento sui social taggando @retakeroma e utilizzando l'hashtag #staccalitutti. Un'azione semplice e capillare che contrasta una forma di degrado urbano legata non solo all'illegalità di chi affigge questi materiali, ma anche a un sistema più ampio di irregolarità e reati nello smaltimento dei rifiuti. 🔗 Leggi su Agi.it
"Staccali tutti" la challenge per ripulire Roma da adesivi e cartelli abusivi
Domani parto per Atene ? e oggi preparo con voi le due pochette che porterò con me: una da tenere nello zaino, con tutti gli indispensabili: power bank, AirPods, tessere, travel journal. l’altra con il make-up e tutto ciò che mi serve per truccarmi in viaggi - facebook.com Vai su Facebook
"Staccali tutti" la challenge per ripulire Roma da adesivi e cartelli abusivi - Roma si mobilita per la legalità e la cura degli spazi pubblici, nei confronti di un problema che da anni affligge la Capitale: i cartelli e gli sticker abusivi che tappezzano la Città Eterna. Scrive msn.com
Barberino di Mugello, morto nell’esplosione della casa: era sotto sfratto. Trovate altre due bombole firenzepost.it
Diretta gol Champions League LIVE: si parte con Kairat Olympiakos 0-1! Sblocca Gelson Martins calcionews24.com
La classifica dei migliori ospedali d'Italia: 5 sono in Lombardia ilgiornale.it
Spalletti: «I miei giocatori mi fanno stare sull’ottovolante, a Yildiz dico le stesse cose che dicevo a Kvara» ilnapolista.it
Ginnastica artistica, la classe 2010 diventa grande: chi sono le nuove seniores dell’Italia? oasport.it
Sicilia, nuove regole per la nomina dei manager sanitari: nasce la commissione di selezione gazzettadelsud.it