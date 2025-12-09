St Polten Juventus Women | sintesi moviola risultato tabellino e cronaca live
di Mauro Munno St. Polten Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quinta giornata di Women’s Champions League. La Juventus Women, reduce dal pareggio nello scontro diretto con la Roma, si prepara ad affrontare la 5ª giornata del League Stage di Women’s Champions League in una partita che può consegnare la qualificazione ai playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE St. Polten Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18.45 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match St. Polten Juventus Women Lione 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Orario St. Polten Juventus Women Quando si gioca Vai su X
St Polten Juventus Women Il programma della vigilia di Champions - facebook.com Vai su Facebook
St. Polten Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Women’s Champions League delle bianconere - Polten Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Women’s Champions League delle bianconere La Juventus Women affronta il St. Scrive juventusnews24.com