St Polten Juventus Women 0-5 | doppietta Girelli tornano i gol Bianconere almeno ai playoff di Champions

La Juventus Women si impone con un netto 5-0 sul campo dello St. Polten nella quinta giornata di Women’s Champions League. La partita ha visto il ritorno al gol delle bianconere, con una doppietta di Girelli, consolidando la posizione nel girone e avvicinandosi ai playoff della competizione europea.

90? Girelli se lo mangia – Davanti alla porta non riesce a battere Schluter 81? Gol Krumbiegel – Anche la tedesca va in rete. Altro rimorchio, questa volta assistito da Godo, ancora un velo di Girelli e poi e la girata della tedesca – con deviazione – a valere il pokerissimo 70? Tiro Beccari – Destro dal limite prevedibile, para Schluter 67? Gol Pinto – Thomas da destra mette a rimorchio: grande velo di Girelli che premia il piazzato di Pinto, sempre freddissima 59? Gol Girelli – Stesso angolo, ma a mezza altezza.