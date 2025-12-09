St Polten Juventus Women 0-5 | doppietta Girelli tornano i gol Bianconere almeno ai playoff di Champions
La Juventus Women si impone con un netto 5-0 sul campo dello St. Polten nella quinta giornata di Women’s Champions League. La partita ha visto il ritorno al gol delle bianconere, con una doppietta di Girelli, consolidando la posizione nel girone e avvicinandosi ai playoff della competizione europea.
di Mauro Munno St. Polten Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quinta giornata di Women’s Champions League. La Juventus Women, reduce dal pareggio nello scontro diretto con la Roma, si prepara ad affrontare la 5ª giornata del League Stage di Women’s Champions League in una partita che può consegnare la qualificazione ai playoff. St. Polten Juventus Women 0-5: sintesi e moviola. 90? Girelli se lo mangia – Davanti alla porta non riesce a battere Schluter 81? Gol Krumbiegel – Anche la tedesca va in rete. Altro rimorchio, questa volta assistito da Godo, ancora un velo di Girelli e poi e la girata della tedesca – con deviazione – a valere il pokerissimo 70? Tiro Beccari – Destro dal limite prevedibile, para Schluter 67? Gol Pinto – Thomas da destra mette a rimorchio: grande velo di Girelli che premia il piazzato di Pinto, sempre freddissima 59? Gol Girelli – Stesso angolo, ma a mezza altezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
St Polten Juventus Women: allenamenti e conferenza stampa. Il programma della vigilia del match di Champions League
Juventus Women in campo alla vigilia della sfida di Champions League contro il St. Pölten: ci sono ottime notizie da Vinovo – VIDEO
St. Polten Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Women’s Champions League delle bianconere
Sfida in trasferta per la Juventus Women UEFA Women's Champions League ? 5ª giornata SKN St. Polten ? 18:45 CET Vai su X
(Cds) "Uefa Women's Champions League : St.Polten - Juventus oggi alle 18:45, la vittoria garantirebbe i playoff " ? https://ow.ly/Q9IK50XG5SV - facebook.com Vai su Facebook
Cinquina della Juventus sul campo del St. Polten. Doppietta su rigore per Girelli - Inizia col botto e con un'italiana in grande spolvero la 5ª giornata della League Phase di Women's Champions League. Segnala tuttomercatoweb.com
