St Polten Juventus Women 0-3 LIVE | doppietta di Girelli di rigore

Segui la diretta di St. Polten-Juventus Women, valida per la quinta giornata di Women's Champions League. La formazione bianconera si impone con un netto 3-0, grazie a una doppietta di Girelli e un rigore di Mauro Munno. Ecco sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match.

di Mauro Munno St. Polten Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quinta giornata di Women’s Champions League. La Juventus Women, reduce dal pareggio nello scontro diretto con la Roma, si prepara ad affrontare la 5ª giornata del League Stage di Women’s Champions League in una partita che può consegnare la qualificazione ai playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE St. Polten Juventus Women 0-3: sintesi e moviola. 59? Gol Girelli – Stesso angolo, ma a mezza altezza. Schluter tocca solo 58? Rigore per la Juve – Gutmann da dietro su Beccari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

