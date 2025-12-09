St Polten Juventus Women 0-2 LIVE | Vangsgaard-Girelli INTERVALLO

Segui in diretta la sfida tra St. Polten e Juventus Women, valida per la quinta giornata di Women’s Champions League. La partita, con il risultato di 0-2 a favore delle bianconere, vede protagoniste Vangsgaard e Girelli. Di seguito, sintesi, moviola, tabellino e cronaca live del match.

di Mauro Munno St. Polten Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quinta giornata di Women’s Champions League. La Juventus Women, reduce dal pareggio nello scontro diretto con la Roma, si prepara ad affrontare la 5ª giornata del League Stage di Women’s Champions League in una partita che può consegnare la qualificazione ai playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE St. Polten Juventus Women 0-2: sintesi e moviola. 45+2? Fine primo tempo – Duplice fischio 43? Gol Girelli – Rigore angolatissimo, Schluter intuisce ma non arriva 42? Rigore per la Juventus Women – Nella precedente azione Krizaj ha toccato il pallone col braccio largo in area. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - St. Polten Juventus Women 0-2 LIVE: Vangsgaard-Girelli INTERVALLO

