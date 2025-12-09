St Polten Juventus Women 0-2 LIVE | Vangsgaard e Beccari si divorano due occasioni

La Juventus Women affronta lo St. Polten nella quinta giornata di Women's Champions League. Segui in tempo reale sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, che vede le bianconere in campo per consolidare la propria posizione nel torneo. Due occasioni fallite da Vangsgaard e Beccari segnano le fasi decisive di questa sfida.

di Mauro Munno St. Polten Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quinta giornata di Women’s Champions League. La Juventus Women, reduce dal pareggio nello scontro diretto con la Roma, si prepara ad affrontare la 5ª giornata del League Stage di Women’s Champions League in una partita che può consegnare la qualificazione ai playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE St. Polten Juventus Women 0-2: sintesi e moviola. 56? Beccari si divora un’altra occasione – Cross avvitato di Schatzer per la 9 che viene colpita quasi dal pallone da posizione più che ottimale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

