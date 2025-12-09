St Polten Juventus Women 0-2 LIVE | comincia la ripresa

Segui la diretta live di St. Polten-Juventus Women, partita valida per la quinta giornata di Women’s Champions League. La cronaca, i gol, le analisi e i momenti salienti del match tra le due squadre, con aggiornamenti in tempo reale, per non perdere nessuna emozione di questa sfida europea.

di Mauro Munno St. Polten Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quinta giornata di Women’s Champions League. La Juventus Women, reduce dal pareggio nello scontro diretto con la Roma, si prepara ad affrontare la 5ª giornata del League Stage di Women’s Champions League in una partita che può consegnare la qualificazione ai playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE St. Polten Juventus Women 0-2: sintesi e moviola. 46? Inizio secondo tempo – Si ricomincia 45+2? Fine primo tempo – Duplice fischio 43? Gol Girelli – Rigore angolatissimo, Schluter intuisce ma non arriva 42? Rigore per la Juventus Women – Nella precedente azione Krizaj ha toccato il pallone col braccio largo in area. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com