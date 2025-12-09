St Polten Juventus Women 0-1 LIVE | Vangsgaard segna e poi prende la traversa
di Mauro Munno St. Polten Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quinta giornata di Women's Champions League. La Juventus Women, reduce dal pareggio nello scontro diretto con la Roma, si prepara ad affrontare la 5ª giornata del League Stage di Women's Champions League in una partita che può consegnare la qualificazione ai playoff. St. Polten Juventus Women 0-1: sintesi e moviola. 20? Traversa Vangsgaard – Ha un piazzato comodo da dentro l'area ma centra la traversa dopo il lavoro di Beccari e un rimpallo favorevole 18? Rischio su Brunold – Completamente persa dalla difesa della Juve sul lancio di Gutmann.
St Polten Juventus Women: allenamenti e conferenza stampa. Il programma della vigilia del match di Champions League
Juventus Women in campo alla vigilia della sfida di Champions League contro il St. Pölten: ci sono ottime notizie da Vinovo – VIDEO
St. Polten Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Women’s Champions League delle bianconere
Sfida in trasferta per la Juventus Women UEFA Women's Champions League ? 5ª giornata SKN St. Polten ? 18:45 CET Vai su X
(Cds) "Uefa Women's Champions League : St.Polten - Juventus oggi alle 18:45, la vittoria garantirebbe i playoff " ? https://ow.ly/Q9IK50XG5SV - facebook.com Vai su Facebook
Diretta Juve Women a St. Polten: risultato in tempo reale della sfida di Champions femminile. Subito Vangsgaard, miracolo Schluter - La Juve Women si prepara a tornare in Uefa Women Champions League. Come scrive tuttosport.com
