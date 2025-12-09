St Polten Juventus Women 0-1 LIVE | Vangsgaard segna e poi prende la traversa

di Mauro Munno St. Polten Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quinta giornata di Women’s Champions League. La Juventus Women, reduce dal pareggio nello scontro diretto con la Roma, si prepara ad affrontare la 5ª giornata del League Stage di Women’s Champions League in una partita che può consegnare la qualificazione ai playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE St. Polten Juventus Women 0-1: sintesi e moviola. 20? Traversa Vangsgaard – Ha un piazzato comodo da dentro l’area ma centra la traversa dopo il lavoro di Beccari e un rimpallo favorevole 18? Rischio su Brunold – Completamente persa dalla difesa della Juve sul lancio di Gutmann. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

