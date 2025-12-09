square enix uno dei principali azionisti ha criticato fortemente la dirigenza con un corposo documento

Uno dei principali azionisti di Square Enix, 3D Investment Partners, ha diffuso pubblicamente un corposo documento che critica con forza la gestione dell’azienda. L’investitore, che possiede oltre il 14% del capitale, ha analizzato in dettaglio le difficoltà che il publisher giapponese sta affrontando da anni: crescita dei ricavi in calo (-4% negli ultimi tre esercizi), margini operativi dimezzati rispetto ai principali competitor e performance negative sia nel settore HD (consolePC) sia in quello mobile. Secondo l’analisi, il declino della redditività è stato aggravato da numerosi impairment su progetti di sviluppo non profittevoli, culminati in una svalutazione di oltre 22 miliardi di yen nel 2024. 🔗 Leggi su Game-experience.it

