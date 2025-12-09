Spread Btp-Bund in salita dopo il minimo storico il valore di oggi | conviene investire?

Lo spread tra BTP e Bund torna a salire lievemente e chiude in rialzo a 70 punti base. Si tratta di un avvio stabile, in linea con i dati positivi segnalati da giorni che raccontano il raggiungimento dei minimi storici dal 2009. Il rendimento del decennale italiano sale di quasi otto punti base al 3,56%. Per un confronto, quello tedesco è al 2,86%. Un risultato che il governo Meloni rivendica a più riprese e in diverse occasioni, come l’appuntamento della sezione piacentina di Fratelli d’Italia che ha visto la partecipazione di Tommaso Foti, che ha ricordato come uno spread sotto i 70 punti permetta di risparmiare miliardi in interessi sul debito pubblico, liberando risorse per la crescita. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

