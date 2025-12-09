Sport in tv oggi martedì 9 dicembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Ecco un'introduzione di massimo 70 parole per l'articolo: Martedì 9 dicembre offre un ricco palinsesto sportivo in TV e streaming, con eventi come la Nor-Am Cup di sci alpino, le qualificazioni dello skicross, le partite di Eurocup di basket, la Champions League, il Mondiale di volley femminile e molto altro. Scopri gli orari e i programmi per seguire tutto in diretta.

Oggi, martedì 9 dicembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma lo sci alpino con la Nor-Am Cup, lo sci freestyle con le qualificazioni dello skicross, il basket con l’Eurocup, il calcio con la Champions League, il volley femminile con il Mondiale per Club, e tanto altro ancora. Lo sci alpino sarà protagonista con il circuito della Nor-Am Cup: a Copper Mountain (USA) è in programma un gigante femminile che vedrà al cancelletto di partenza della prima manche anche cinque italiane, ovvero Francesca Fanti, Anna Trocker, Cecilia Pizzinato, Margherita Sala e Giada D’Antonio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 9 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

