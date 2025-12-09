Sport film festival il Paladino d' oro al documentario Eroici! | ecco tutti i premiati

Il documentario che celebra il centenario del Corriere dello Sport si è aggiudicato il Paladino d'Oro per il miglior sport film. Ma è lunga la lista dei premi della manifestazione che si è chiusa al Teatro Politeama con il gran galà.Le statuette del 45° Paladino d’oro sport film festival - don. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Don Pratelli è al fianco del 45º Paladino Sport Film Festival - Don Pratelli Award per premiare il talento e l’eccellenza nel campo cinematografico e non solo e tutti coloro che hanno un sogno e hanno il coraggio di realizzarlo - facebook.com Vai su Facebook

45° Paladino d’Oro Sport Film Festival, miglior Sport Film e Don Pratelli Award per “Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport” - Premiate le produzioni delle sei sezioni principali e altre 13 categorie. Secondo corrieredellosport.it