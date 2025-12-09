Sport e solidarietà Bando di sostegno alle associazioni

Il Comune di Pomarance promuove lo sport e la solidarietà attraverso un nuovo bando di sostegno alle associazioni locali. Con l’obiettivo di rafforzare il tessuto sociale e culturale, l’amministrazione ha approvato un avviso pubblico per l’assegnazione di contributi straordinari destinati a iniziative sportive e solidaristiche sul territorio.

Il Comune di Pomarance lancia un segnale di sostegno al proprio tessuto sociale e culturale, approvando un avviso pubblico per l’assegnazione di contributi straordinari. L’iniziativa vuole sostenere economicamente le realtà locali che si impegnano nella promozione di attività di interesse collettivo. L’avviso è rivolto a tutti i soggetti che operano nel settore, come associazioni culturali, sportive, comitati, fondazioni e operatori privati, purché i progetti proposti ricadano negli ambiti socio-assistenziali o culturali. L’amministrazione intende così premiare le idee che contribuiscano attivamente alla valorizzazione del territorio e al benessere dei cittadini, soprattutto in un periodo di rallentamento delle attività come quello invernale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sport e solidarietà. Bando di sostegno alle associazioni

