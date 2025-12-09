Spogliatoi Mister Tomei ora sorride | Una partita molto difficile

L'Ascoli di mister Francesco Tomei ha affrontato una sfida complessa, adottando un nuovo approccio tattico più diretto e verticale. La rivoluzione in campo ha permesso a Gabriele Gori di emergere come protagonista, culminando con una doppietta decisiva. Un cambiamento che ha portato entusiasmo e fiducia nel gruppo, segnando un punto di svolta nella gestione tecnica della squadra.

Meno tiki-taka, più verticalizzazioni e maggiore coinvolgimento del centravanti. Così mister Francesco Tomei ha rivoluzionato il suo Ascoli regalando al ‘bomber’ Gabriele Gori una giornata da protagonista, non solo per la doppietta realizzata. Mister Tomei, un Ascoli molto più pericoloso con la palla lunga a cercare il centravanti? "Se una squadra viene a prenderti alto uomo su uomo, era giusto andare in verticale. Siamo stati bravi a trovare la misura giusta nei passaggi e la pulizia nel cercare il compagno. Sono molto contento perché era una partita molto difficile. Il Forlì è una squadra che non ti fa giocare, sono venuti a prenderci puntando anche sui duelli uno contro uno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spogliatoi. Mister Tomei ora sorride: "Una partita molto difficile»

