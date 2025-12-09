Spinge un collega giù dalle scale e si vanta in chat prima della sua morte | a processo per omicidio preterintenzionale

Omicidio preterintenzionale. Nei prossimi giorni, a Torino, inizia il processo al muratore di 32 anni che deve difendersi da questa accusa per la morte del collega 44enne Salvatore Coletta, originario di Mondragone (Caserta) e da tempo residente nel Capoluogo. L’imputato, difeso dall’avvocato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Altre letture consigliate

L’amico e collega @alessandro_jacobone ci ha rivelato in esclusiva che Sergio Ramos e Modric si sono sentiti di recente e hanno parlato anche di Milan. I rossoneri hanno ricevuto la proposta degli agenti del difensore spagnolo, che spinge per tornare in Eur - facebook.com Vai su Facebook

Operaio edile di 44 anni muore cadendo dalle scale a Torino, il collega è a processo per omicidio: lo avrebbe spinto dopo un litigio - , 32 anni, dovrà comparire davanti al gup per la prima udienza del processo in cui è accusato di omicidio preterintenzionale. Secondo torino.corriere.it