Spinge un collega giù dalle scale e si vanta in chat prima della sua morte | a processo per omicidio preterintenzionale

Torinotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Omicidio preterintenzionale. Nei prossimi giorni, a Torino, inizia il processo al muratore di 32 anni che deve difendersi da questa accusa per la morte del collega 44enne Salvatore Coletta, originario di Mondragone (Caserta) e da tempo residente nel Capoluogo. L’imputato, difeso dall’avvocato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

