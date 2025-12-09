Speed skating Coppa del Mondo Hamar 2025 | programma orari tv streaming

Dal 12 al 14 dicembre 2025, l'anello di ghiaccio di Hamar, in Norvegia, ospiterà la quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating. L'evento vedrà atleti di tutto il mondo competere in diverse discipline, offrendo uno spettacolo di velocità e abilità. Ecco il programma, gli orari, le modalità di visione in TV e streaming.

Dal 12 al 14 dicembre sull’anello di ghiaccio di Hamar, in Norvegia, andrà in scena la quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating. In casa Italia si vorrà rispondere presente per salire di condizione nel percorso che porterà ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Riflettori puntati dunque sulle punte di diamante azzurre Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto, campioni mondiali in carica rispettivamente sui 5000 e sui 10.000 metri, in cerca della miglior condizione dopo un avvio nella trasferta nordamericana non brillantissimo. In Olanda, ad Heerenveen, Ghiotto ha ottenuto il suo primo podio stagionale nei 10000 metri, venendo però preceduto dal ceco Metod?j Jílek. 🔗 Leggi su Oasport.it