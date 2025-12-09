Spedizione punitiva a Ostia | spari in strada

Ostia, 9 dicembre 2025 – Una spedizione punitiva con sparatoria, senza feriti, si è verificata ieri sera ad Ostia in via dell’Appagliatore, dove sono stati esplosi alcuni colpi di pistola conto la porta di un pregiudicato sulla quarantina. A differenza di quanto appreso in un primo momento l’uomo non è rimasto ferito. Indagano i carabinieri. (Fonte: LaPresse). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it