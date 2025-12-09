Spectators | le vite altrui dall’oltretomba
Tutti siamo spettatori: tanto nella vita quotidiana quanto nel nostro spazio, viviamo osservando ciò che ci circonda. Che sia un amico o un collega che ci racconta o mostra qualcosa, o che sia un film, una serie tv o un fumetto, siamo tutti spettatori di storie e vicende altrui (e allo stesso tempo protagonisti con spettatori a nostra volta). Ma oltre l’ovvio, cos’è che ci appassiona di più come spettatori? Brian K. Vaughan e Niko Henrichon, che vent’anni fa realizzarono insieme il memorabile L’orgoglio di Baghdad, provano a spiegarcelo in Spectators, nuovo graphic novel creator-owned dalle tinte forti e adulte edito in Italia da Bao Publishing. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
