Sparerei in bocca ai musulmani Vittorio Feltri condannato per molestia discriminatoria dopo le frasi pronunciate alla radio

Vittorio Feltri è stato condannato dal Tribunale civile di Torino per molestie discriminatorie, a seguito delle frasi pronunciate durante il programma radiofonico La Zanzara il 28 novembre 2024. La sentenza arriva dopo le dichiarazioni considerate offensive e discriminatorie nei confronti dei musulmani, suscitando polemiche e discussioni sulla libertà di espressione.

Il Tribunale civile di Torino ha condannato Vittorio Feltri per « molestia discriminatoria » in relazione alle frasi pronunciate il 28 novembre 2024 durante La Zanzara, il programma radiofonico di Radio 24 condotto da Giuseppe Cruciani. Nel corso della puntata, commentando la vicenda di Ramy Elgaml, morto quattro giorni prima dopo un inseguimento con i carabinieri a Milano, episodio che aveva acceso le tensioni nel quartiere Corvetto, Feltri aveva espresso considerazioni violente e denigratorie nei confronti dei musulmani e degli immigrati. « Sparerei in bocca ai musulmani », aveva detto. Il giudice Ludovico Sburlati, della prima sezione civile, ha riconosciuto la natura discriminatoria delle dichiarazioni e ha disposto che Feltri versi 20 mila euro all’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), che aveva promosso l’azione civile insieme agli avvocati Anna Brambilla e Marta Lavanna. 🔗 Leggi su Open.online