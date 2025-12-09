Spalletti prende di petto David | Non funziona che ti alleni una volta in un modo e un’altra in un altro Scrivetelo bene

L'allenatore Luciano Spalletti ha rivolto un duro intervento a David, evidenziando l'importanza di un metodo di allenamento costante e uniforme. Nel suo discorso, Spalletti ha sottolineato come la coerenza sia fondamentale per ottenere risultati efficaci, invitando a rispettare un approccio stabile e condiviso.

Luciano Spalletti in conferenza, alla vigilia di Juventus-Pafos, è stato piuttosto chiaro sul canadese David. Questa squadra fa fatica a reagire a situazioni di difficoltà? David non avrebbe bisogno di avere fiducia per 4-5 partite consecutive per capire qual è il suo valore e il suo legame con la squadra? «E' un po' il "rido e strillo" di cui parlavo prima. Perdono fiducia, non so cosa gli succede. Ma a volte modificano quello che è il loro status, migliorando o peggiorando.

