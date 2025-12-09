Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Lukaku lavora col pallone, rientro sempre più vicino forzazzurri.net
Eleganza discreta, impatto assoluto. Ecco gli orologi che danno il massimo abbinati a look sobri: un tailleur ... iodonna.it
I Trend Unghie Più Popolari del 2025: Scopri le Novità da Non Perdere! donnemagazine.it
Indonesia: incendio in palazzo di uffici a Giacarta, i soccorritori in azione lapresse.it
Disegno di killer frost confermato ufficialmente da dc per il volto di batman jumptheshark.it
Sky regala il cinema a dicembre: quattro film gratis su Sky Primafila con liniziativa Sky Extra digital-news.it
LIVE Conegliano Orlando Valkyries, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: venete in fuga nel primo set, 8 2
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-6 out Haak da seconda linea 11-5 out Zhu da zona 4 11-... ► oasport.it
L’ascesa delle transazioni online sicure: il futuro dei pagamenti digitali in Italia
Negli ultimi anni, i pagamenti digitali in Italia sono cresciuti tantissimo. Nel primo semestre del ... ► periodicodaily.com
Jason Statham protagonista di un film d’azione che conquista le piattaforme di streaming
successo di “a working man” con jason statham nel 2025 Il panorama cinematografico del 2025 si dist... ► jumptheshark.it
Koné avvisa il Milan: “Stiamo migliorando, giochiamo davvero da grande squadra”
Ismael Koné, giocatore del Sassuolo ha voluto lanciare un messaggio velato al Milan, prossima avvers... ► pianetamilan.it
Convulsioni febbrili per la figlia di Federica Pellegrini, l'ex campionessa racconta il suo incubo
« Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo . È la terza volta che capita ... ► gazzettadelsud.it
Cereali per la colazione: ecco quali sono i più contaminati dal TFA
Ogni mattina milioni di europei riempiono una ciotola di cereali o affettano una fetta di pane sen... ► today.it
Quel cielo italiano sulla politica americana. Ecco il filo tra Roma e Washington
Ci sono tre nomi che in Italia quasi nessuno ricorda: Brumidi, Costaggini e Bonanni. Tre cognomi ch... ► formiche.net
Al teatro Sant'Eugenio Francesco Rizzuto è ''il vigile palermitano'': una commedia tra gag e consigli utili
Se volete proiettarvi nel traffico palermitano, basta stare seduti e partecipare allo spettacolo “... ► palermotoday.it
Il Rotary club Palermo Montepellegrino incontra gli alunni delle classi quarte primaria dell'istituto Traina di Misilmeri
All’Istituto Comprensivo Salvatore Traina di Misilmeri si è svolto un incontro particolarmente sig... ► palermotoday.it
Via degli Angeli, dietro le transenne c'è un cantiere fermo che preoccupa due municipi
La chiusura di via degli Angeli ha conseguenze per la viabilità di un intero quadrante. Ed è per q... ► romatoday.it
Lotus Esprit: il mito rinasce con l'edizione limitata della Encor Series 1 Restomod
Il restomod della Esprit conferma il V8 biturbo portato a 470 Cv sotto una carrozzeria realizzata in... ► gazzetta.it
Dual Use Economy: From Single Impact to Unified Vision – L'evento Luiss e Zest
Il prossimo 10 dicembre 2025, la prestigiosa Sala delle Colonne del Campus Luiss di Viale Pola ospi... ► iltempo.it
Diana Canevarolo, il figlio Nicolò: «Ho tentato di salvare la mamma ma non c'erano reazioni. Voleva che al suo funerale mi vestissi di bianco»
TORRI DI QUARTESOLO - Nicolò, il figlio di Diana Canevarolo, la donna di 49 anni trovata in fin di v... ► ilgazzettino.it
Violenza sessuale a Roma, ricercati tre uomini
La notte tra l’8 e il 9 dicembre, nei pressi della stazione Jonio di Roma, una ragazza di 23 anni è ... ► lettera43.it
Furti a Civita Castellana in calo, anche quelli in abitazione
Da Civita Castellana c'è chi segnala una crescente preoccupazione per l'aumento dei furti sul terr... ► viterbotoday.it
Realme GT 7 Pro in super offerta: Snapdragon 8 Elite, batteria 6500 mAh e ricarica 120W a 469€
Realme GT 7 Pro con Snapdragon 8 Elite in super offerta a 469€ su AliExpress: scopri il nuovo flag... ► tuttoandroid.net
Barcellona–Eintracht Francoforte: il ritorno della Champions al Camp Nou
La Champions League torna al Camp Nou dopo più di tre anni e il Barcellona vuole riprendersi immedi... ► sport.periodicodaily
Regione, varate procedure più rigorose per scegliere i manager della sanità: decideranno tre esperti
Procedure più rigorose per la selezione dei futuri direttori generali delle aziende e degli enti d... ► palermotoday.it
Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 9 dicembre 2025
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, martedì 9 dicembre 2025, su... ► today.it
Napoli Juve senza attaccanti, Spalletti fa mea culpa: «Ho sbagliato io». Kalulu conferma: «Ci ha detto che ci ha danneggiati»
di Redazione JuventusNews24Napoli Juve senza attaccanti, Spalletti fa mea culpa: «Ho sbagliato io». ... ► juventusnews24.com
Nova Milanese, incidente sul lavoro: operaio di 28 anni cade da 3 metri
Ennesimo incidente sul lavoro in Brianza. Un giovane operaio è caduto da 3 metri d'altezza ed è st... ► monzatoday.it
Trump autorizza i chip Nvidia in Cina, Pechino frena. Cosa c’è da sapere
Proprio quando Donald Trump sembra essersi convinto, arriva l’altolà di Xi Jinping. Dopo il confron... ► formiche.net
Camporeale, l'iniziativa del Comune: regali natalizi a scuole, ludoteca e centro diurno
Anche quest’anno il Comune di Camporeale ha rinnovato il proprio impegno verso i più piccoli e i p... ► palermotoday.it
Filobus e cantieri stradali a Verona Sud: ultimi passaggi prima delle riaperture
Il processo di riqualificazione della viabilità di Verona prosegue. Amt3 informa che da viale dell... ► veronasera.it
Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 9 dicembre 2025
Estrazione VinciCasa oggi 9 dicembre 2025. I numeri vincenti | Superenalotto Stasera, martedì 9 dic... ► tpi.it
Prodi: “Trump odia Europa e democrazia”
“Il disprezzo del presidente degli Usa Trump ha contato sulla nostra progressiva incapacità di deci... ► lapresse.it
Zelensky da Meloni:colloquio eccellente
17.55 Con Meloni "abbiamo avuto un colloquio eccellente e molto approfondito su tutti gli aspetti d... ► televideo.rai.it
Golden Globe, “Una battaglia dopo l’altra” con Leonardo DiCaprio domina con nove nomination. Fuori l’Italia come Miglior Film Straniero
Sono state rese note le nomination dell’83esima edizione dei Golden Globe, considerati da sempre l’... ► ilfattoquotidiano.it
La broncoscopia d’urgenza al pronto soccorso di Rivoli: un nuovo servizio al cittadino
La Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza (MeCAU) dell’ospedale di Rivoli amplia la propri... ► torinotoday.it
Natale 2025, nel Chietino si spenderanno 158 milioni, più che nelle altre province d'Abruzzo: la stima di Confartigianato
Per il Natale 2025, gli abruzzesi spenderanno 541 milioni di euro, di cui 158 in provincia di Chie... ► chietitoday.it
Moda, Cna sostiene l’iniziativa del ministro Urso contro la concorrenza sleale dall’Asia
Adolfo UrsoROMA – La Cna sostiene l’appello lanciato in sede europea dal Ministro delle imprese e d... ► lopinionista.it
Dalla cardiochirurgia all'oncologia: i reparti degli ospedali romagnoli che fanno scuola in Italia
Dalle patologie cardiocircolatorie alla chirurgia oncologica, fino agli interventi legati alla gra... ► riminitoday.it
Un parto ogni tre ore e mezzo: tour de force e gioia all’ospedale Versilia
LIDO DI CAMAIORE – Un vero inno alla vita nel cuore della Versilia. Il reparto di ostetricia e gine... ► corrieretoscano.it
“Ha i giorni contati”. L’annuncio di Donald Trump: il discusso leader nel mirino degli Usa
Nei corridoi della politica internazionale continua a farsi sentire un vento teso, segnato da dichi... ► caffeinamagazine.it
“Sono stupito, non c’è una mezza ragione per fare un’intervista del genere”: Mei risponde a Jacobs
“Sono stupito, credo non ci sia una mezza ragione per fare un’intervista di quel genere, però ognun... ► ilfattoquotidiano.it
Lazio, ecco la decisione del Giudice Sportivo dopo l’espulsione a Gila nel corso della sfida contro il Bologna
Lazio, c’è la decisione del Giudice Sportivo dopo il rosso a Gila durante la sfida contro il Bologn... ► calcionews24.com
Centro Coop Colleferro a rischio chiusura, l’amministrazione comunale al fianco dei lavoratori
Con il Natale alle porte, una notizia preoccupante scuote il territorio tra le province di Frosino... ► frosinonetoday.it
«In piazza Cavalli mercatino natalizio indecoroso: Piacenza merita di più»
«Il cuore del centro storico dovrebbe vivere il momento clou dell’anno con un’iniziativa capace di... ► ilpiacenza.it
La pace (mediata da Trump) tra Thailandia e Cambogia crolla, riprendono le ostilità: diversi morti e feriti
Donald Trump lo avevo incluso in uno degli otto conflitti tra due paesi belligeranti a cui aveva "... ► today.it
"No alla repressione": in un liceo di Roma due settimane di scioperi e proteste
La luna di miele con il nuovo dirigente scolastico sembra essere finita da un pezzo. E così al Rig... ► romatoday.it
Spalletti: «I miei giocatori mi fanno stare sull’ottovolante, a Yildiz dico le stesse cose che dicevo a Kvara»
Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match d... ► ilnapolista.it
Michele Guardì: “Sognavo di fare quiz come Mike, gli ho baciato la mano. Montrucchio è stato una sorpresa”
Michele Guardì è uno dei più noti autori tv, papà de i Fatti Vostri, trasmissione longeva di Rai2. ... ► fanpage.it
'Concessionari, provider e certificatori', in scena secondo appuntamento DiaLogico
Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Dopo il proficuo dibattito sul tema della comunicazione del gioco online... ► iltempo.it
Barberino di Mugello, morto nell’esplosione della casa: era sotto sfratto. Trovate altre due bombole
Sono state trovate altre due bombole di gas integre oltre a quella che ha provocato l'esplosione ne... ► firenzepost.it
Torna "Sacco Etnico": più raccolta differenziata nei negozi di periferia
Una campagna per sensibilizzare sull'importanza della raccolta differenziata e sul decoro urbano è... ► milanotoday.it
Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 9 dicembre 2025
Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 9 dicembre Questa sera,... ► tpi.it
Hapa Tuko, al liceo Grigoletti l'esperienza del sostegno a una scuola in Perù
Il Liceo Grigoletti ospiterà sabato 13 dicembre in auditorium B dalle ore 11:15 la prof.ssa Matild... ► pordenonetoday.it
La donna investita all’alba di ieri è ancora in fin di vita
All’alba di lunedì 8 ottobre una donna transessuale sulla trentina è stata investita da un’automob... ► bolognatoday.it
Non serve aspettare nuovi farmaci: ecco come Pisa combatte la degenerazione della retina
PISA – Una speranza concreta per chi combatte contro il buio. Arriva dai laboratori dell’Istituto d... ► corrieretoscano.it
Milan Como a Perth? Allegri mette fretta alla FIFA: ecco quando arriva la decisione definitiva
Milan Como in Australia? Il tecnico rossonero Max Allegri mette fretta alla FIFA: quando arriva la ... ► calcionews24.com
Weekend dell’Immacolata, tanta affluenza alla Fiera di Natale in Prato
Ottima affluenza e weekend oltre le aspettative per la Fiera di Natale e il mercato straordinario ... ► padovaoggi.it
La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 41esima puntata
La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 41esima puntata Questa sera, martedì 9 di... ► tpi.it
Un lampo che in 12 secondi ha attraversato l’Italia: ecco cos’è il bolide avvistato anche sui cieli della Toscana
Firenze, 9 dicembre 2025 - Un bolide brillantissimo verdastro ha solcato i cieli di tutta Italia ve... ► lanazione.it
VIDEO Pierluigi Vossi: "Oggi Perugia è in festa per il passaggio della Fiamma Olimpica"
Intervista a Pierluigi Vossi, assessore allo sport del comune di Perugia, sul passaggio della Fiam... ► perugiatoday.it
PSV–Atletico Madrid: sfida decisiva al Philips Stadion
La nuova Champions League entra in una fase delicata e il confronto tra PSV Eindhoven e Atletico Ma... ► sport.periodicodaily
Indonesia: incendio in palazzo di uffici a Giacarta, i soccorritori in azione
Un incendio è scoppiato in un edificio per uffici nella capitale dell’Indonesia, Giacarta, uccidend... ► lapresse.it
Due ricercatori Unito riceveranno 3,7 milioni di euro in 5 anni: cosa studieranno
Due ricercatori dell’Università di Torino, Giuliano Mori (Dipartimento di Studi Umanistici) e Nir ... ► torinotoday.it
L’attesa “natalizia” dei tifosi del Chelsea: pattinaggio in pista e shopping ai mercatini
Bergamo. Uno squarcio blue in una città vestita a festa con i colori natalizi. Questa sera il Chels... ► bergamonews.it
Femminicidio di Ilaria Sula, la Sapienza ammessa come parte civile al processo
La terza Corte di assise del Tribunale ordinario di Roma ha deciso di ammettere la Sapienza come p... ► romatoday.it
Inter wInter Pack, 3 partite a prezzo stracciato – Napoli compreso: come acquistarlo
Inter wInter Pack. L’Inter lancia una proposta dedicata ai tifosi nerazzurri che vogliono vivere Sa... ► ilnerazzurro.it
Cubo di Rubik in 6?49, il baby talento Valerio Locatelli: “Studio matematica ma non farò il prof”
Meno di 7 secondi per confermarsi campione per la quinta volta consecutiva. Valerio Locatelli, 19en... ► lapresse.it
Samsung Wallet si aggiorna e accoglie l’integrazione delle chiavi digitali Porsche
Samsung Wallet introduce le chiavi digitali Porsche su Galaxy: accesso e avvio dell’auto via smart... ► tuttoandroid.net