9 dic 2025

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Pafos. Le parole di Spalletti. Che partita vuole vedere domani? Che insidie ci potrebbero essere? «Il Pafos è una squadra tosta, ha molti brasiliani e portoghesi che sanno giocare a calcio. Ha fatto brutta figura solo con il Bayern, poi ha preso pochissimi gol nonostante abbia disputato partite di alto livello contro avversari top. Sono una squadra molto tignosa da un punto di vista fisico, molto vogliosa sul metterla sul duello individuale. Hanno organizzazione sui calci piazzati, e qualità da vendere soprattutto nei due giocatori che giocano alle spalle della punta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Spalletti: «I miei giocatori mi fanno stare sull'ottovolante, a Yildiz dico le stesse cose che dicevo a Kvara»

