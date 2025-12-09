Spalletti | Ho giocato senza attaccanti col Napoli e ho danneggiato la squadra
Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Pafos. Le parole di Spalletti. Che partita vuole vedere domani? Che insidie ci potrebbero essere? «Il Pafos è una squadra tosta, ha molti brasiliani e portoghesi che sanno giocare a calcio. Ha fatto brutta figura solo con il Bayern, poi ha preso pochissimi gol nonostante abbia disputato partite di alto livello contro avversari top. Sono una squadra molto tignosa da un punto di vista fisico, molto vogliosa sul metterla sul duello individuale. Hanno organizzazione sui calci piazzati, e qualità da vendere soprattutto nei due giocatori che giocano alle spalle della punta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Cambiaso Juve, il primo bonus stagionale arriva dalla destra: può essere un segnale importante per Spalletti? L’esterno anche in Nazionale ha sempre giocato in quel ruolo… L’analisi
Conferenza stampa Spalletti post Juve Torino: «Nessuno nello spogliatoio era contento ma sono fiducioso. Si può cambiare modulo, ecco perché non han giocato dall’inizio i nuovi acquisti»
Spalletti difende la sua Juve: “Il primo tempo l’abbiamo giocato male? Secondo me no”
Spalletti: «Ho giocato senza attaccanti col Napoli e ho danneggiato la squadra» In conferenza: «I miei giocatori mi fanno stare sull'ottovolante, a Yildiz dico le stesse cose che dicevo a Kvara». https://www.ilnapolista.it/2025/12/spalletti-i-miei-giocatori-mi-fanno - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti: “Pafos squadra fisica e capace di ripartire. Su Bremer e Rugani…”. Kalulu: “Domani partita importante, ma siamo pronti. Bremer ci aiuterà” - Luciano Spalletti e Pierre Kalulu stanno parlando in conferenza stampa all vigilia della gara contro il Pafos. Riporta tuttojuve.com
