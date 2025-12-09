Spalletti fa un paragone per il suo momento della Juventus | Mi fan sentire sull’ottovolante Ecco perché La spiegazione alla vigilia del Pafos

L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha descritto il momento della squadra come un viaggio sull’ottovolante, evidenziando le oscillazioni e le emozioni intense che stanno caratterizzando questa fase. A pochi giorni dalla sfida contro il Pafos, Spalletti ha spiegato le ragioni di questa situazione, offrendo una visione approfondita sul percorso dei bianconeri.

Spalletti, allenatore della Juve, ha paragonato il momento dei bianconeri ad un ottovolante. Ecco il motivo alla vigilia del Pafos. In conferenza stampa alla vigilia di Juve Pafos, Luciano Spalletti ha paragonato ad un ottovolante il momento vissuto con i bianconeri. Ecco perché, la spiegazione del tecnico bianconero. HA FIDUCIA NELLA SQUADRA E SE SI ASPETTAVA QUESTE DIFFICOLTA’ –   «Io ho le stesse intenzioni, certezze, di quando ho accettato di venire a fare l’allenatore della Juventus. Li vedo migliorare in allenamento. Più li vedo e più ho a che fare e più mi arrabbio e mi tranquillizzo allo stesso momento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

