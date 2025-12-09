Spalletti a Sky | Un po’ di divario col Napoli c’è ma noi ci siamo intimiditi Domani Zhegrova gioca titolare

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky alla vigilia di Juve Pafos. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore bianconero. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport alla vigilia Juve Pafos di Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni. PAFOS IN CHAMPIONS – « Hanno fatto benissimo, loro hanno perso il confronto solo col Bayern. Le altre partite le hanno giocate, vincendo e pareggiando con squadre importanti. Hanno giocato in inferiorità numerica portando a casa due pareggi. Hanno preso pochissimi gol. È una partita difficile da fare in maniera corretta cercando di vincere». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «Un po’ di divario col Napoli c’è, ma noi ci siamo intimiditi. Domani Zhegrova gioca titolare»

Vittoria azzurra meritatissima. Noi, Spalletti in testa, abbiamo sbagliato tantissimo, ma il divario più preoccupante non è tecnico: è mentale. #NapoliJuventus Vai su X

Il Napoli incerottato liquida la pratica Juventus col minimo sforzo, oggi è troppo ampio il divario tra le due squadre Finisce 2-1 con doppietta di Hojlund, in mezzo il gol di Yildiz l'unico calciatore vero della Juve. Spalletti ahinoi fischiato (addio memoria). McTomi - facebook.com Vai su Facebook

"Spalletti non è scemo e giocherà così", "Mi aspetto un colpo di genio", "L'errore di Tudor": la Juve a Sky - Sono giorni di grande cambiamento in casa Juve, che ha salutato Igor Tudor e si prepara ad accogliere Luciano Spalletti. Si legge su tuttosport.com