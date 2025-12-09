“ Attacco senza punte a Napoli? Non era per pungolare gli attaccanti, io volevo vincere la partita ed ero convinto che fosse il sistema giusto per noi. Poi non ho avuto il risultato che volevo e naturalmente ho delle responsabilità. Non li ho messi in condizione di poter dare il meglio a causa delle mie scelte e li ho danneggiati”. Così il tecnico della Juventus Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Pafos tornando sulla sconfitta di domenica sera al ‘Maradona’. “Ho una esperienza in più dolorosissima, perché per me è più dolorosa che per voi, ho creato una difficoltà – ha aggiunto -. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spalletti: “A Napoli ho danneggiato la squadra con le mie scelte”