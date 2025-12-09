Spal il cammino delle altre Anche la Lucchese è in testa ma non domina Taranto addirittura terzo

A 90 minuti dalla fine del girone d’andata, la Spal si confronta con un campionato equilibrato, dove anche la Lucchese si trova in testa senza dominare, e il Taranto occupa il terzo posto. Con un bilancio positivo di vittorie e sconfitte, la squadra mostra segnali di miglioramento e un trend di gioco che si fa più promettente.

Trentatré punti, primo posto in condominio col Mezzolara, dieci vittorie e tre sconfitte in sedici partite, secondo miglior attacco e seconda miglior difesa a un briciolo dalle rispettive primatiste Sampierana e Mezzolara: a 90’ dalla conclusione del girone d’andata, nonostante le tante traversìe, il bilancio numerico della Spal-Ars, non è poi così male, e ora anche il trend del gioco sembra virare verso il bel tempo. Ogni indicazione va presa con le molle, perché già una volta i biancazzurri si smarrirono all’indomani di cinque successi di fila. Ora sono reduci da tre vittorie consecutive, e ad attenderli ci sono due trasferte una dopo l’altra, anche se inframmezzate dalla sosta natalizia, sui campi di Faenza e Fratta Terme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net