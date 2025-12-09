Spagna in Catalogna dopo lo sciopero degli affitti la Generalitat acquista 1.700 appartamenti | li manterrà come alloggi sociali

In risposta allo sciopero degli affitti in Catalogna, la Generalitat ha deciso di acquistare 1.700 appartamenti, destinandoli a alloggi sociali. Questa iniziativa mira a contrastare la crisi abitativa e garantire un tetto a chi ne ha più bisogno, rafforzando l'impegno delle istituzioni nella tutela dei diritti dei cittadini.

Uno sciopero degli affitti ha spinto le istituzioni a intervenire contro la crisi abitativa in Catalogna. La Generalitat ha infatti annunciato l’acquisto di 1.700 appartamenti di InmoCaixa, il ramo immobiliare di La Caixa, una delle principali banche catalane. Una decisione che mette fine a un processo di privatizzazione che minacciava la stabilità abitativa di centinaia di famiglie. Con questa operazione, il patrimonio pubblico incorpora definitivamente alloggi che, pur essendo stati costruiti come edilizia di protezione ufficiale, rischiavano di essere sottratti ai vincoli pubblici e immessi sul mercato libero, con conseguenze pesanti per gli inquilini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spagna, in Catalogna dopo lo sciopero degli affitti la Generalitat acquista 1.700 appartamenti: li manterrà come alloggi sociali

