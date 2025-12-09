Sovraffollamento in stazione treno fermo per un’ora | Un collasso annunciato
“L’episodio del treno per Bologna bloccato per un’ora per motivi di sicurezza è la prova delle carenze croniche di personale e delle criticità infrastrutturali da noi annunciate. Non è una semplice disavventura per i passeggeri. È l’inevitabile epilogo di una situazione critica, ampiamente. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Le carceri esplodono. Ma il sovraffollamento non è un caso. È un progetto politico. Quello di una maggioranza in perenne campagna elettorale, che pur di nascondere i propri fallimenti condanna a una vita senza respiro migliaia di detenuti. E non solo. Perché - facebook.com Vai su Facebook
Caos treni, regionale bloccato per un'ora in stazione per sovraffollamento: "Non è un incidente, ma un collasso annunciato, la prova di gravi carenze e criticità. Ora basta" - "L'episodio del treno per Bologna bloccato per un'ora per 'motivi di sicurezza' è la prova delle carenze croniche di personale e delle criticità infrastrutturali da noi denunciate. Lo riporta ildolomiti.it
