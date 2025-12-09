Sovraffollamento in stazione treno fermo per un’ora | Un collasso annunciato

L'episodio del treno bloccato per un'ora in stazione, a causa di motivi di sicurezza, evidenzia le gravi criticità del sistema ferroviario. La situazione riflette le carenze di personale e le problematiche infrastrutturali che da tempo vengono segnalate, creando disagi e situazioni di sovraffollamento che compromettono la sicurezza e l’efficienza dei servizi.

“L’episodio del treno per Bologna bloccato per un’ora per motivi di sicurezza è la prova delle carenze croniche di personale e delle criticità infrastrutturali da noi annunciate. Non è una semplice disavventura per i passeggeri. È l’inevitabile epilogo di una situazione critica, ampiamente. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Sovraffollamento in stazione, treno fermo per un’ora: “Un collasso annunciato”

