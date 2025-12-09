Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 4 nei guai | sequestrati otto immobili

Le indagini dei finanzieri di Lucca hanno portato al sequestro di otto immobili e alla denuncia di quattro persone, svelando un sofisticato sistema di sottrazione fraudolenta di imposte e beni all’erario. L’operazione evidenzia l’efficacia delle attività di contrasto all’evasione fiscale e alla frode finanziaria.

VIAREGGIO – Si chiude con un sequestro imponente e quattro denunce il cerchio di una complessa indagine condotta dai finanzieri del comando provinciale di Lucca, che ha svelato un sofisticato meccanismo di sottrazione fraudolenta finalizzato a sottrarre beni all’erario. Nel mirino delle Fiamme Gialle è finita una famiglia di imprenditori attivi nel florido settore della nautica, accusata di aver distratto alla riscossione erariale una somma che sfiora i 400mila euro. Il tribunale di Lucca ha emesso un drastico decreto di sequestro preventivo, eseguito dalla Guardia di Finanza. L’ammontare dei beni sottratti al fisco è stato quantificato in 399862,40 euro, un debito accertato dalla Direzione regionale delle Entrate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

