Sostenibilità ' PiantiAmo il Futuro' messi a dimora 600 alberi in tre aree
Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Con la piantumazione di 300 nuovi alberi nella Riserva Naturale di Nazzano Tevere Farfa, Nestlé Professional, attraverso il brand Nescafé, chiude il progetto triennale PiantiAmo il Futuro, avviato nel 2023 per promuovere un modello più responsabile di utilizzo delle attrezzature e di gestione delle risorse nel canale fuori casa. L'iniziativa nasceva con l'obiettivo di piantare 500 alberi in cinque anni: un traguardo che è stato non solo raggiunto, ma anche superato, con 600 alberi messi a dimora in soli tre anni, grazie alla collaborazione con le strutture alberghiere partner che hanno scelto di rimettere in uso macchine da caffè revisionate in luogo di nuove installazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
tanti non sanno che dalla vendita del nostro gin Agnes e di tutti i nostri prodotti noi piantiamo alberi di Evodia che danno una grossa mano alle api e al ambiente #sostenibilità #economia #zafferanoitaliano #foodblogger #vallodidiano #brand #londra #succes - facebook.com Vai su Facebook
