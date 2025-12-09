Sospeso il processo per stalking di Morgan Angelica Schiatti | Ho paura è una sconfitta per tutte le donne

Il processo per stalking nei confronti di Morgan è stato sospeso su richiesta dell'artista, a seguito dell'eccezione di legittimità sollevata. Angelica Schiatti, che aveva denunciato il cantautore, esprime il suo disagio e la percezione di una sconfitta, sottolineando l'impatto di questa decisione sulla tutela delle donne vittime di violenza.

Angelica Schiatti commenta a Fanpage.it la decisione del Tribunale di Lecco di accogliere l'eccezione di legittimità (e quindi la sospensione del processo) presentata da Morgan, denunciato per stalking dalla cantautrice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Massimo Adriatici a processo per omicidio, sospeso dall’ordine degli avvocati: “Leso il decoro della professione”

“Appena finisce la scuola vengo a trovarti”, studente sospeso per 25 giorni minaccia docente. La Cassazione annulla il processo in Appello. Ecco cosa hanno detto i giudici

Santanchè, processo sospeso in attesa che si pronunci la Consulta

Lecco, Stalking: processo a Morgan sospeso, la parola alla Corte Costituzionale Accolte le obiezioni della difesa del musicista in merito al reato di stalking. Contestati atti persecutori e diffamazione aggravata. - facebook.com Vai su Facebook

Morgan, sospeso il processo per stalking - Il processo che vede Morgan imputato per atti persecutori e diffamazione nei confronti della cantante Angelica Schiatti è stato sospeso. msn.com scrive