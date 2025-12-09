Sospeso il processo per stalking di Morgan Angelica Schiatti | Ho paura è una sconfitta per tutte le donne
Il processo per stalking nei confronti di Morgan è stato sospeso su richiesta dell'artista, a seguito dell'eccezione di legittimità sollevata. Angelica Schiatti, che aveva denunciato il cantautore, esprime il suo disagio e la percezione di una sconfitta, sottolineando l'impatto di questa decisione sulla tutela delle donne vittime di violenza.
Angelica Schiatti commenta a Fanpage.it la decisione del Tribunale di Lecco di accogliere l'eccezione di legittimità (e quindi la sospensione del processo) presentata da Morgan, denunciato per stalking dalla cantautrice. 🔗 Leggi su Fanpage.it
