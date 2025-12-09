Sospesi dal lavoro e dallo stipendio | puniti i dirigenti ribelli del settore Tributi del Comune
Puniti i dirigenti “ribelli” del settore Tributi del Comune. Alla capo area Maria Mandalà e al responsabile del servizio Tari Fabrizio La Malfa sono state inflitti rispettivamente sette e tre giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione a partire da oggi. Così ha deciso la commissione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Rocciatori al lavoro sulla statale dopo la frana: la strada resta chiusa, sospesi anche i treni
Attenzione: sospesi i nulla osta al lavoro per cittadini di alcuni Paesi Con il Decreto-Legge 145/2024, è stata disposta la sospensione delle domande di nulla osta al lavoro per i lavoratori provenienti da Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka, a causa del rischio - facebook.com Vai su Facebook
Schiaffo a una giovane ingegnera sul luogo di lavoro: sospeso dipendente Ast Vai su X
«Test del carrello», un altro caso a Pontedera: sospesa senza stipendio cassiera con 36 anni di esperienza - Dopo i casi di Siena e Livorno, un altro caso in provincia di Pisa: un mascara nascosto nella confezione di castagne le è costato 10 giorni di sospensione da parte di Pam ... Segnala msn.com
Dalla Bona: «Oggi resterei a Bergamo. Coraggio e fiducia, l’Atalanta se la gioca»
Viaggi della memoria nei campi di concentramento nazisti: 2 milioni di euro assegnati agli Uffici scolastici ...
Carlo Vanzini emozionato nell’ultimo video: “Mi dicono tutti: sei a casa nostra, a tavola con ...
Il regime iraniano minaccia i rifugiati politici in Italia
Alta marea e passerelle: aggiornata la gestione
Avezzano, ladro seriale in manette: evade dai domiciliari e assalta l'autolavaggio con un piccone virgilio.it
Carragher affonda Salah: «È vergognoso. E per stasera vorrei che…» internews24.com
Viaggi della memoria nei campi di concentramento nazisti: 2 milioni di euro assegnati agli Uffici scolastici ...
Carlo Vanzini emozionato nell’ultimo video: “Mi dicono tutti: sei a casa nostra, a tavola con ...
Il regime iraniano minaccia i rifugiati politici in Italia
Alta marea e passerelle: aggiornata la gestione
Avezzano, ladro seriale in manette: evade dai domiciliari e assalta l'autolavaggio con un piccone virgilio.it
Carragher affonda Salah: «È vergognoso. E per stasera vorrei che…» internews24.com