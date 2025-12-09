Sospesi dal lavoro e dallo stipendio | puniti i dirigenti ribelli del settore Tributi del Comune

Palermotoday.it | 9 dic 2025

Puniti i dirigentiribelli” del settore Tributi del Comune. Alla capo area Maria Mandalà e al responsabile del servizio Tari Fabrizio La Malfa sono state inflitti rispettivamente sette e tre giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione a partire da oggi. Così ha deciso la commissione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

