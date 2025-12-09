Sospensioni dell' erogazione idrica in Irpinia | gli avvisi dell' Alto Calore
Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che a causa di lavori in corso per il collegamento di un nuovo tratto di condotta è sospesa l’erogazione idrica dalle ore 8:30 alle ore 12:00 nelle frazioni Squillani e Zolli del Comune di Roccabascerana. Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Sospensioni dell'erogazione idrica: rubinetti a secco in molti Comuni irpini
Sospensioni dell'erogazione idrica in Irpinia: gli avvisi dell'Alto Calore
Sospensioni dell'erogazione idrica, i Comuni irpini dove mancherà l'acqua
• ACQUEDOTTO BAITONI Si informa che l’intervento di riparazione della condotta non richiederà sospensioni dell’erogazione dell’acqua nella giornata odierna. Oggi si procederà con i lavori di scavo senza interruzioni del servizio. Domani, GIOVEDÌ 4 DIC - facebook.com Vai su Facebook
Solofra, crisi idrica in Irpinia: si attenua l'allarme, serbatoi chiusi la notte - La chiusura notturna dei serbatoi gestiti da Solofra Servizi, attuata in via emergenziale dalle 23 alle 5 e programmata tutta la settimana fino a lunedì prossimo 24 novembre, sta producendo i primi ... ilmattino.it scrive
Pagelle Torino-Milan, i voti di Tuttosport: Ricci ritrova il Toro e convince. Rabiot sorprende Israel sololaroma.it
Lukaku, primo sorriso: si è allenato (a parte). "Ci vediamo presto" gazzetta.it
Milan-Como in Australia rischia di saltare: “Condizioni troppo stringenti” ilfattoquotidiano.it
I robot italiani sfidano i colossi mondiali: Generative Bionics raccoglie 70 milioni di euro repubblica.it
Lukaku è tornato: il centravanti del Napoli ritorna in gruppo e ora Antonio Conte ha un jolly! Il punto calcionews24.com
Norton-Cuffy Juventus, quel club di Serie A ora fa sul serio: scout ieri al BluEnergy Stadium per visionarlo ... juventusnews24.com