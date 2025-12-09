Sospensioni dell' erogazione idrica in Irpinia | gli avvisi dell' Alto Calore

Avellinotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che a causa di lavori in corso per il collegamento di un nuovo tratto di condotta è sospesa l’erogazione idrica dalle ore 8:30 alle ore 12:00 nelle frazioni Squillani e Zolli del Comune di Roccabascerana. Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

