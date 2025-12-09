SOS Roma il mercato è l’unica via | i tre nomi principali nel mirino tra scenari e cifre
I numeri offensivi giallorossi sono preoccupanti e Gasperini attende con ansia il mercato di gennaio: Zirkzee e non solo L’attacco della Roma è un mezzo disastro e i numeri dopo 14 giornate di campionato sono impietosi: 15 gol segnati, 11esimo attacco della Serie A, quattro gol dagli attaccanti schierati ad alternanza nel ruolo di punta: 2 per Dovbyk, 1 per Ferguson e 1 per Dybala, che ne ha segnato un altro in Europa, inutile, col Plzen. Baldanzi invece resta a zero. Per questo a gennaio Gasperini ha urgente, anzi disperato, bisogno – almeno – di un centravanti, possibilmente dal gol facile. Zirkzee (Ansafoto) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Salvini, villa da 28 stanze a Roma per 1,35 milioni: “Costava la metà del valore di mercato”
Roma Club Valle del Mercure: “Gasperini fulcro del mercato, bisogna tornare in Champions”
Roma, le novità sul mercato e sul futuro di Dybala: le strade sono tre
Le prime scene di “Election Day” saranno girate in piazza Roma. La produzione ritornerà poi giovedì in piazza Mercato - facebook.com Vai su Facebook
Roma, piazza dei Vespri siciliani: come sarà il nuovo mercato approvato all'unanimità in Comune - Se ne parla da almeno trent’anni, da quando i primi commercianti storici arrivati in piazza dei Vespri siciliani da via Lucca, formarono nel Municipio II uno dei mercati rionali più vivaci di Roma. Si legge su ilmessaggero.it
