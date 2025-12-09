SOS Roma il mercato è l’unica via | i tre nomi principali nel mirino tra scenari e cifre

I numeri offensivi giallorossi sono preoccupanti e Gasperini attende con ansia il mercato di gennaio: Zirkzee e non solo L’attacco della Roma è un mezzo disastro e i numeri dopo 14 giornate di campionato sono impietosi: 15 gol segnati, 11esimo attacco della Serie A, quattro gol dagli attaccanti schierati ad alternanza nel ruolo di punta: 2 per Dovbyk, 1 per Ferguson e 1 per Dybala, che ne ha segnato un altro in Europa, inutile, col Plzen. Baldanzi invece resta a zero. Per questo a gennaio Gasperini ha urgente, anzi disperato, bisogno – almeno – di un centravanti, possibilmente dal gol facile. Zirkzee (Ansafoto) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

