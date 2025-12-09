Sorteggio terzo turno FA Cup 2025 26 | calendario completo date programma

Il sorteggio del terzo turno della FA Cup 2025/26, pubblicato recentemente, ha riservato alle squadre dell’EFL e non appartenenti alla lega la prima opportunità di sfidare un club della Premier League. Di seguito, il calendario completo, le date e il programma dell’evento, che rappresentano un momento cruciale nella competizione di questa stagione.

2025-12-09 00:36:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il sorteggio per il terzo turno della FA Cup ha dato alle squadre dell’EFL e di quelle non appartenenti alla lega la prima possibilità di affrontare un club della Premier League nella competizione di questa stagione. I detentori del Crystal Palace inizieranno la loro difesa a Macclesfield, che è tra le squadre di sesta divisione che sperano di provocare uno shock. Il Weston-Super-Mare è in trasferta contro la League Two Grimsby Town, mentre ci sono quattro partite tutte di Premier League. 101GreatGoals.com offre il sorteggio completo del terzo turno della FA Cup 202526, incluso chi affronterà ciascuna squadra della massima serie e il programma. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Sorteggio terzo turno FA Cup 2025/26: calendario completo, date, programma

