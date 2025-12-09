Sora mostra di Antonio Notari EXTRATTI Percorsi d’arte tra radici e visioni

Il Comune di Sora presenta “ExTratti. Percorsi d’arte tra radici e visioni”, una mostra dedicata alle opere di Antonio Notari, artista di grande sensibilità pittorica e figura di rilievo nel panorama locale. L'esposizione invita i visitatori a immergersi in un viaggio tra radici profonde e visioni contemporanee, celebrando la creatività e l’ispirazione dell’autore.

Il Comune di Sora è lieto di presentare l’apertura della mostra “ExTratti. Percorsi d’arte tra radici e visioni”, mostra delle opere Antonio Notari, autore dalla raffinata sensibilità pittorica e tra le personalità artistiche più rappresentative del nostro territorio.Con questa esposizione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Sora, mostra -scambio 48^ edizione

Antonio Notari EXTRATTI. Percorsi d’arte tra radici e visioni 13 dicembre 2025 – 18 gennaio 2026 Museo della Media Valle del Liri – Piazza Mayer Ross - Sora Il Comune di Sora è lieto di presentare l’apertura della mostra “ExTratti. Percorsi d’arte tra radici e v - facebook.com Vai su Facebook

Sora presenta “ExTratti”, la nuova mostra di Antonio Notari al Museo della Media Valle del Liri - Inaugurazione a Sora della mostra “ExTratti” dell’artista Antonio Notari, aperta al Museo della Media Valle del Liri con concerto inaugurale dei Maestri Cedrone. Segnala sora24.it