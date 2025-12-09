Sora città del Natale le scuole protagoniste della magia In scena 11 spettacoli con 500 studenti

Sora si trasforma nella Città del Natale, con le scuole protagoniste della magia natalizia. Durante il periodo delle festività, 11 spettacoli coinvolgeranno circa 500 studenti, rendendo il centro una vera e propria vetrina di creatività e solidarietà. Un evento che celebra il talento dei giovani e l’atmosfera speciale del Natale sorano.

Il grande cuore del Natale sorano batte anche e soprattutto nelle scuole. Nell'ambito del ricchissimo programma di "Sora Città del Natale 2025", il tradizionale programma Natalizio delle Scuole si prepara ad incantare la città con un cartellone ricco: ben 11 spettacoli che vedranno salire sul.

