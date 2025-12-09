Sono stupito non c’è una mezza ragione per fare un’intervista del genere | Mei risponde a Jacobs
“Sono stupito, credo non ci sia una mezza ragione per fare un’intervista di quel genere, però ognuno fa quello che vuole”. Così a LaPresse il presidente della federazione italiana di atletica Stefano Mei commentando l’intervista di Marcell Jacobs a La Stampa. Il velocista italiano aveva infatti attaccato in mattinata la Fidal, dichiarando che “si sente preso in giro”. Jacobs ha anche dichiarato che non ha ancora fatto chiarezza sul suo futuro e “gli manca la scintilla” che poi renderebbe tutto più semplice: “Da presidente della federazione e primo tifoso dell’atletica sono invece preoccupato perché gli manca la scintilla, tutto il resto mi tange poco, ma il fatto che lui dica all’8 dicembre che gli manca la scintilla non è un bel lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Il Ravenna a Carpi con il vento in poppa: "I gol di Tenkorang? Non sono stupito"
Flachi sicuro: «Per lo scudetto ci sono Milan, Inter e Napoli, ma sono rimasto stupito da quella squadra!»
Marsilio sul sequestro dell'ex discarica di Villa Carmine: "Sono stupito, la bonifica stava per partire"
? @maxgallico: "Sono rimasto deluso e stupito, pensavo che il #Maradona tributasse il doveroso e giusto applauso a #Spalletti, non mi ci ritrovo. Mi hanno detto che qualcuno ha anche applaudito, ma i fischi hanno prevalso." Vai su X
"Spalletti alla Juve? Non mi sono stupito: è il migliore, l’allenatore più affidabile. Alla Juve avevano bisogno di un grande tecnico. Con lui ho vissuto momenti stupendi: trovarne uno migliore libero era impossibile". - facebook.com Vai su Facebook
Giustizia: Morando, 'il 12 gennaio a Firenze con sinistra che vota sì' iltempo.it
Villaricca, grande successo per il villaggio di Babbo Natale: due giorni di divertimento organizzati da “Idee ... teleclubitalia.it
Conferenza stampa Kalulu pre Juve Pafos: «Mi sento un leader, provo sempre a dare l’esempio. Non siamo ancora ... juventusnews24.com
Panino si perde in centro a Lecco: salvato e riportato a casa dagli agenti di polizia ilgiorno.it
Manutenzione straordinaria delle case popolari a Bari: tre sì del Comune, stanziati fondi ilgiorno.it
Calcio, l’equivoco dei fondi e del private equity gbt-magazine.com