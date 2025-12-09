Sono stati mesi di fortissimo stress Il mio corpo ha chiesto uno stop e ora è giusto ascoltarlo | Valentina Barbieri comica del Gialappa Show in ospedale
Uno dei volti di punta del programma di successo di TV8 “Gialappa Show” ha subito un ricovero in ospedale. La comica Valentina Barbieri, che per lo show della Gialappa ha prestato volto e voce a personaggi come Chiara Ferragni, Michelle Hunziker e Giulia De Lellis, ha comunicato ai fan che si è dovuta fermare. Una story su Instagram con un pigiama e sul letto in ospedale e poi ma sentite parole: “Ciao Amici, mi dispiace essere così assente ultimamente”, ha scritto l’attrice comica. E ancora: “Sono stati mesi di fortissimo stress e ovviamente il mio corpo ha poi chiesto il conto. Ho passato una settimana terribile, forse ora sta procedendo meglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
