Sono molto più di tre punti

Il calcio iberico vive momenti intensi, con risultati sorprendenti e rimonte significative. Dopo la vittoria dell’Osasuna contro il Levante, Alessio Lisci ha commentato un cambiamento importante nella dinamica delle squadre, segnando un punto di svolta nella stagione. Un focus su questa stagione ricca di emozioni e sviluppi nel panorama calcistico della penisola.

2025-12-09 01:06:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! Alessio Lisci Ha apprezzato la vittoria dell’Osasuna contro il Levante dopo “un cambiamento nella situazione iniziata a Maiorca”. “ Siamo stati fortunati che il tiro di Rubén abbia colpito un giocatore ed è andato in porta, poi Boyomo ne salva uno. Sapevamo giocare bene la partita”, ha sottolineato. In una partita che “vale più di tre punti”, il tecnico ha dichiarato: “ La squadra ne aveva bisogno hanno fatto un altro passo avanti. “Se riusciamo ad avere questa intensità, è una base molto importante”. Riguardo alle modifiche “casuali” che ha dovuto apportare, Lisci ha commentato: “ Ho dovuto spostare le cose a causa di infortuni e i giocatori che hanno chiesto il cambiamento, ma sono qui per questo, per adattarlo rapidamente”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com