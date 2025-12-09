Sono fuori Sanremo 2026 l’annuncio e il comprensibile dispiacere del cantante

A poche settimane dal debutto della nuova edizione di Sanremo, l’attesa intorno al Festival cresce di giorno in giorno, alimentata da indiscrezioni, prime conferme e inevitabili malumori. L’annuncio dei 30 Big in gara, affidato come da tradizione alla voce di Carlo Conti, ha dato ufficialmente il via alla stagione sanremese, accendendo l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori sulle scelte della commissione artistica. In città si respira già un clima da conto alla rovescia, tra preparativi frenetici, commenti sui social e la consueta girandola di previsioni su quello che sarà il cast più seguito dell’anno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it