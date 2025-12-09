Sono finiti i soldi | perché Caterina Balivo finisce nella bufera più totale
Il 8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata de La volta buona, condotta da Caterina Balivo. Tuttavia, la presentatrice si trova al centro di una polemica crescente, suscitando numerosi dubbi e critiche tra il pubblico e i media.
Lunedì, nonostante fosse l’otto dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, su Rai 1 è andata regolarmente in onda una nuova puntata de La volta buona, il programma del primo pomeriggio guidato da Caterina Balivo. Una scelta assolutamente ordinaria dal punto di vista della programmazione, ma che ha scatenato una polemica del tutto inattesa: quella legata all’assenza di qualunque traccia natalizia nello studio. A far partire il caso è stato un telespettatore, che su X ha espresso in modo diretto la sua sorpresa, sottolineando come la scenografia fosse rimasta neutra nonostante le feste fossero ormai dietro l’angolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Purtroppo i post che non vorremmo mai fare non sono finiti. Da ieri Luca Rossi non è più con noi... Una nuova terribile notizia che rattrista tutta la famiglia della Fides. Luca è stato un fortissimo giocatore giallo-verde negli anni 80, una roccia in campo che pote - facebook.com Vai su Facebook
Chivu: "Io con i centrocampisti ho una battuta ma non la posso fare qua. E mi prendono pure per i fondelli. E si è messo in mezzo pure Lautaro, quindi pure lui è diventato uno così. Nonostante le polemiche e quello che si è detto questa estate, sono stati chiam Vai su X
Ministri - I soldi sono finiti - Questo brano è stato inserito in alcune playlist dagli utenti di Rockit: importata (di @cristianprandin con 41 brani), importata (di @tepe13 con 15 brani), importata (di @davidemagg con 27 brani), ... Come scrive rockit.it