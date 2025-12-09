Sono finiti i soldi | perché Caterina Balivo finisce nella bufera più totale

Il 8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata de La volta buona, condotta da Caterina Balivo. Tuttavia, la presentatrice si trova al centro di una polemica crescente, suscitando numerosi dubbi e critiche tra il pubblico e i media.

Lunedì, nonostante fosse l'otto dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione, su Rai 1 è andata regolarmente in onda una nuova puntata de La volta buona, il programma del primo pomeriggio guidato da Caterina Balivo. Una scelta assolutamente ordinaria dal punto di vista della programmazione, ma che ha scatenato una polemica del tutto inattesa: quella legata all'assenza di qualunque traccia natalizia nello studio. A far partire il caso è stato un telespettatore, che su X ha espresso in modo diretto la sua sorpresa, sottolineando come la scenografia fosse rimasta neutra nonostante le feste fossero ormai dietro l'angolo.