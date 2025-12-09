Sondaggi politici Swg 9 dicembre 2025 | salgono M5s e Lega
Mentre Fratelli d’Italia e Pd segnano un lieve calo, Movimento 5 stelle e Lega rosicchiano parte dell’elettorato. È questo il responso del sondaggio Swg per TgLa7 con le intenzioni di voto degli italiani all’8 dicembre 2025. In una settimana, infatti, il partito di Giorgia Meloni e quello di Elly Schlein hanno ceduto rispettivamente lo 0,1 e lo 0,2 per cento, scivolando al 31,2 e al 22. Una decrescita leggera che fa il paio con la crescita, invece, di Giuseppe Conte e Matteo Salvini. I pentastellati hanno guadagnato lo 0,3 per cento, fermandosi al 13. Il Carroccio, invece, lo 0,2, assestandosi all’8,1. 🔗 Leggi su Lettera43.it
