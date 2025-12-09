Sondaggi politici Swg 9 dicembre 2025 | salgono M5s e Lega

Lettera43.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre Fratelli d’Italia e Pd segnano un lieve calo, Movimento 5 stelle e Lega rosicchiano parte dell’elettorato. È questo il responso del sondaggio Swg per TgLa7 con le intenzioni di voto degli italiani all’8 dicembre 2025. In una settimana, infatti, il partito di Giorgia Meloni e quello di Elly Schlein hanno ceduto rispettivamente lo 0,1 e lo 0,2 per cento, scivolando al 31,2 e al 22. Una decrescita leggera che fa il paio con la crescita, invece, di Giuseppe Conte e Matteo Salvini. I pentastellati hanno guadagnato lo 0,3 per cento, fermandosi al 13. Il Carroccio, invece, lo 0,2, assestandosi all’8,1. 🔗 Leggi su Lettera43.it

sondaggi politici swg 9 dicembre 2025 salgono m5s e lega

© Lettera43.it - Sondaggi politici Swg 9 dicembre 2025: salgono M5s e Lega

Sondaggi politici, chi guadagna più voti e chi ne perde: giù Pd e Movimento 5 stelle

Sondaggi politici Swg 16 settembre 2025: la Lega davanti a Forza Italia

Sondaggi politici, il vittimismo delle destre paga: le polemiche sull’uccisione di Kirk spingono Fratelli d’Italia e Lega

sondaggi politici swg 9Sondaggi politici 2025/ Elly & Giorgia perdono consensi, balzo M5s-Lega: Salvini 8%, sorpasso su Forza Italia - Sondaggi politici Swg 2025, calo di Meloni e Schlein (distanti 9 punti): bene Salvini, calo per FI e AVS. Riporta ilsussidiario.net