Sondaggi politici | chi guadagna voti e chi invece rallenta tra i partiti

L'ultimo sondaggio dell'Istituto Noto analizza le intenzioni di voto degli italiani in vista delle prossime Elezioni Politiche. Attraverso questa rilevazione, si evidenziano i partiti che stanno guadagnando consensi e quelli che, invece, rallentano nel loro percorso di sostegno popolare. Un quadro aggiornato delle preferenze politiche attuali nel Paese.

L'ultimo sondaggio dell'Istituto Noto chiede agli italiani quale partito voterebbero se le Elezioni Politiche si tenessero oggi. I risultati confermano alcune tendenze già emerse nei mesi scorsi, con il centrodestra in vantaggio e il campo progressista ancora stabile ma distante dalla vetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il calo di Fratelli d’Italia da una parte, la crescita del Pd dall’altra: il distacco tra i due partiti si riduce di quasi un punto. È quello che emerge dalla nuova Supermedia dei sondaggi politici realizzata da Youtrend. Ecco i risultati di tutte le forze politiche. https://fan - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggi politici - Come andrebbero le elezioni se si votasse oggi? Vai su X

Sondaggi politici, tutto il campo largo guadagna voti: quali partiti sono in testa - Pd, M5s, Avs, Italia viva e +Europa: nell'ultimo mese tutti hanno guadagnato voti, anche se si parla di aumenti lievi ... Secondo fanpage.it