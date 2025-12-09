Solofra una serata di emozioni e talento nella Sala Maggiore

La Sala Maggiore di Solofra si prepara ad accogliere una serata all'insegna della musica e delle emozioni, offrendo un momento speciale di spettacolo e coinvolgimento per la comunità. Un evento che promette di regalare emozioni e di mettere in luce il talento degli artisti presenti.

La Sala Maggiore del Comune di Solofra si prepara ad accogliere una serata di grande musica e intensa partecipazione emotiva. Venerdì 12 dicembre, alle ore 19.00, il pubblico potrà assistere a un evento pensato per valorizzare i giovani talenti del territorio, protagonisti assoluti di un concerto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

