solo costa risponde a trump asset russi il rebus si intrica

Solo Costa interviene sulla questione degli asset russi, evidenziando come Europa e USA abbiano visioni divergenti sull’ordine internazionale. Mentre l’Europa si impegna nel multilateralismo, nel rispetto delle regole e nella tutela ambientale, gli Stati Uniti adottano approcci differenti, creando un rebus geopolitico complesso e in evoluzione.

«Europa e Usa non condividono più la stessa visione dell’ordine internazionale: da questo lato dell’Atlantico c’è chi crede nel multilateralismo, nelle regole, nella scienza e si preoccupa per l’ambiente. Dall’altro . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

