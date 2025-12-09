Sole splendente per l’intera giornata temperatura massima a 13°

Oggi a Bergamo il cielo sarà completamente sereno con sole splendente per tutta la giornata. La temperatura massima raggiungerà i 13°C, offrendo condizioni ideali per le attività all'aperto. Non sono previste precipitazioni, garantendo un tempo stabile e piacevole nel corso della giornata di martedì 9 dicembre.

Il tempo a Bergamo oggi, martedì 9 dicembre, riserva bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 3193m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Secondo le previsioni di 3Bmeteo. In Lombardia Dopo aver visto le previsioni del tempo a Bergamo diamo uno sguardo a come sarà il meteo sulla Lombardia. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Argomenti simili trattati di recente

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, su tutto il territorio PNALM. Temperature massime intorno ai 18°C / 13°C e minime tra 8°C / 2°C. Lo zero termico si attesterà mediamente a 3200m. Venti al mattino deboli da Ovest-Sudovest, al p - facebook.com Vai su Facebook