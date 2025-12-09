Social network vietati ai minori di 16 anni in Australia entra in vigore la prima legge al mondo con molti dubbi
Mercoledì 10 dicembre entra in vigore la prima legge al mondo che obbliga le piattaforme a bloccare gli adolescenti. Meta ha già rimosso 500mila account, ma i dubbi sulla verifica dell'età restano. E anche l'Italia si muove. 🔗 Leggi su Wired.it
