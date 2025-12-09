Social network vietati ai minori di 16 anni in Australia entra in vigore la prima legge al mondo con molti dubbi

Wired.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 10 dicembre entra in vigore la prima legge al mondo che obbliga le piattaforme a bloccare gli adolescenti. Meta ha già rimosso 500mila account, ma i dubbi sulla verifica dell'età restano. E anche l'Italia si muove. 🔗 Leggi su Wired.it

social network vietati ai minori di 16 anni in australia entra in vigore la prima legge al mondo con molti dubbi

© Wired.it - Social network vietati ai minori di 16 anni, in Australia entra in vigore la prima legge al mondo (con molti dubbi)

Leggi anche questi approfondimenti

social network vietati minoriSocial network vietati ai minori di 16 anni, in Australia entra in vigore la prima legge al mondo (con molti dubbi) - Mercoledì 10 dicembre entra in vigore la prima legge al mondo che obbliga le piattaforme a bloccare gli adolescenti. Riporta wired.it

Cerca Video su questo argomento: Social Network Vietati Minori